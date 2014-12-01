Стрелков назвал положение ДНР и ЛНР против армии Украины в Донбассе жалким и безысходным

Эксперт прокомментировал оснащенность самопровозглашенных республик военной техникой и боеприпасами.

Игорь Стрелков назвал положение ДНР и ЛНР против армии Украины на Донбассе жалким и безысходным. Слова эксперта приводят журналисты издания "Авиа.про". По информации от издания, бывший глава оборонного ведомства самопровозглашенной Донецкой народной республики считает, что силы ЛНР и ДНР на линии соприкосновения не достаточны для успешного сражения против Киева, если Украина решит атаковать противника в регионе.

У народной милиции дела обстоят далеко не так радужно. В то время, пока украинская армия укреплялась, ее военные бюджеты росли, ей помогали инструкторами и снаряжением США и Европа, корпуса народной милиции пребывали в жалком состоянии и находятся в нем и по сей день. Игорь Стрелков, экс-министр обороны ДНР

Аналитик заметил, что по численности согласно официальной статистики ДНР и ЛНР имеют порядка 30 тысяч военнослужащих, но реальная цифра меньше - около 20 тысяч человек. Он заметил, что хуже всего вооружением и техникой укомплектована местная пехота, которая будет сражаться на фронте боевых действий. При этом тылы и штабы оснащены практически полностью. Также республики имеют на боевом дежурстве семь бригады, два танковых батальона и части усиления.

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