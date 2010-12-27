Конфликтного стрелка с Софийской овощебазы задержали на Русановской улице

Мигрант перешел со слов на оружие во время ссоры с другими мужчинами.

В прошлую пятницу, 13 декабря, на Софийской овощебазе несколько мужчин развязали словесный конфликт. Слов и выкриков ссорящимся не хватило, поэтому один из них достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил в оппонентов, после чего скрылся. Об этом сообщили в городском ГУ МВД.

По факту стрельбы сразу же возбудили уголовное дело о хулиганстве, а тремя днями позже стрелка удалось задержать. В понедельник вечером в квартире дома №17/1 по Русановской улице полицейские повязали 29-летнего мигранта.

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Фото: Piter.TV