На Бухарестской нетрезвый водитель спровоцировал массовую аварию

В минувший вторник, 17 декабря, во Фрунзенском районе нетрезвый водитель спровоцировал массовую аварию. Об этом сообщают петербуржцы в соцсетях.
Инцидент произошел на Бухарестской улице. Пьяный водитель столкнулся сразу с тремя автомобилями.
"Несладкая парочка пронеслась мимо меня и разнесла три автомобиля",
—сказано в сообщении.
По предварительной информации никто не пострадал.
Крупную аварию расследуют полицейские Северной столицы.
Ранее мы сообщали о том, что ночной шторм в Петербурге столкнул фургоны без водителей.
Фото:vk.com/spb_today
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