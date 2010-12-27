На Бухарестской нетрезвый водитель спровоцировал массовую аварию

Водитель проехал на красный сигнал светофора и влетел в три машины.

В минувший вторник, 17 декабря, во Фрунзенском районе нетрезвый водитель спровоцировал массовую аварию. Об этом сообщают петербуржцы в соцсетях.

Инцидент произошел на Бухарестской улице. Пьяный водитель столкнулся сразу с тремя автомобилями.

"Несладкая парочка пронеслась мимо меня и разнесла три автомобиля", —сказано в сообщении.

По предварительной информации никто не пострадал.

Крупную аварию расследуют полицейские Северной столицы.

Ранее мы сообщали о том, что ночной шторм в Петербурге столкнул фургоны без водителей.

Фото:vk.com/spb_today