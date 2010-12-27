Ночной шторм в Петербурге столкнул фургоны без водителей

Ветер по-хозяйски передвигал машины.

Сильнейший штормовой ветер, разыгравшийся в Петербурге вечером 18 декабря и продлившийся всю ночь, достаточно нахозяйничал в городе. Помимо сломанных деревьев и стендов, ветер отличился передвинутыми по своей воле машинами.

Так на улице Писарева фургон отнесло штормом в другой фургон, утром водителей машин явно ждет неприятный сюрприз.

На героев тоже покатились – отметил петербуржец Андрей К. и сфотографировал сдвинувшиеся с места легковушки.

Удивленные мощью стихии петербуржцы в комментариях пугались столь сильным последствиям шторма. Некоторые пользователи в комментариях отметили, что такой же сильный ураган был в городе в начале двухтысячных. Тогда шторму не смогли противостоять даже троллейбусы.

Видео: на Воскресенской набережной из-за ветра упала ёлка.

Фото: Дима Шадилов, ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / ВКонтакте