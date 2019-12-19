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Видео: на Воскресенской набережной из-за ветра упала ёлка

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Дерево сломалось практически у самого основания.

Этой ночью в Петербурге бушевал сильный ветер. Он повалил деревья, оборвал провода, а на Воскресенской набережной из-за сильных порывов упала большая новогодняя ёлка. Об этом в социальных сетях сообщили очевидцы. 

На кадрах видно, как ёлка сначала слегка шатается, а потом просто ломается практически у самого основания и падает на землю. Гирлянды на неё при этом продолжали гореть.

Упавшее дерево на Южном шоссе перегородило дорогу.

Видео: ВК/ ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Елена Нурманова)

Теги: ветер, воскресенская набережная, елка, шторм
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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