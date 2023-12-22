Стрельба в трёх районах Петербурга произошла за день

Известно, что все трое мужчин действовали независимо друг от друга.

В течение последних 24 часов в Петербурге были задержаны три местных жителя, которые устроили стрельбу в разных районах города. Об этом сообщает Росбалт со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Первым задержанным оказался 33-летний мужчина, который из хулиганских побуждений выстрелил в воздух из травматического пистолета на Васильевском острове. Затем полицейские задержали 19-летнего юношу, который произвел выстрел в землю из сигнального пистолета в Невском районе. Отмечается, что он пытался произвести впечатление на своих друзей. Третий задержанный, наоборот, пытался прекратить конфликт между друзьями – для этого 20-летний молодой человек выстрелил в воздух из травматического пистолета. Он был задержан на улице Восстания после обращения в полицию одного из местных жителей.

Известно, что все трое мужчин действовали независимо друг от друга. В настоящее время оружие изъято, а в отношении стрельбы возбуждены уголовные дела.

Ранее мы сообщили о том, что на улице Дыбенко подросток ударил ножом мужчину из Мурманска.

Фото: Piter.TV