Молодого человека задержали за дорожный конфликт со стрельбой на Ключевой улице

Возбуждено уголовное дело.

Во вторник, 20 марта, в полицию обратилась женщина-водитель, которая стала жертвой дорожного конфликта на Ключевой улице. По словам заявительницы, водитель автомобиля Kia Optima открыл по её машине огонь из оружия. Об этом стало известно Piter.TV.

Пострадавшая уточнила, что молодой человек навёл оружие на неё через открытое окно и произвёл выстрел, после чего скрылся. Правоохранительные органы объявили план "перехват" и обнаружили подозреваемого хулигана на проспекте Металлистов. Оказалось, что это 19-летний молодой человек из Вологодской области.

Подозреваемый был задержан. По данному инциденту было возбуждено уголовное дело в рамках статьи 213 УК РФ (хулиганство).

Ранее мы сообщили о том, что в отношении стрелка из подаренного автомата в Пушкине возбудили уголовное дело.

Фото: Piter.TV