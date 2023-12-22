В отношении стрелка из подаренного автомата в Пушкине возбудили уголовное дело

Расследование началось во вторник, 12 февраля с дела о мелком хулиганстве.

Недавняя стрельба в Пушкинском районе привлекла внимание правоохранительных органов. После инцидента на одном из дачных участков было возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил пресс-служба ГУ МВ РФ п Петербургу и Ленобласти.

Напомним, что расследование началось во вторник, 12 февраля с дела о мелком хулиганстве.

Главным подозреваемым оказался 42-летний начальник службы безопасности, который несколько раз выстрелил из подаренного ему автомата на своём участке.

Ранее мы сообщили о том, что хулиган три раза выстрелил в воздух на Московском проспекте.

Фото: Piter.TV