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В отношении стрелка из подаренного автомата в Пушкине возбудили уголовное дело
Сегодня, 12:05
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В отношении стрелка из подаренного автомата в Пушкине возбудили уголовное дело

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Расследование началось во вторник, 12 февраля с дела о мелком хулиганстве.

Недавняя стрельба в Пушкинском районе привлекла внимание правоохранительных органов.  После инцидента на одном из дачных участков было возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил пресс-служба ГУ МВ РФ п Петербургу и Ленобласти.

Напомним, что расследование началось во вторник, 12 февраля с дела о мелком хулиганстве.

Главным подозреваемым оказался 42-летний начальник службы безопасности, который несколько раз выстрелил из подаренного ему автомата на своём участке.  

Ранее мы сообщили о том, что хулиган три раза выстрелил в воздух на Московском проспекте.

Фото: Piter.TV 

Теги: криминал, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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