В отношении стрелка из подаренного автомата в Пушкине возбудили уголовное дело

Недавняя стрельба в Пушкинском районе привлекла внимание правоохранительных органов. После инцидента на одном из дачных участков было возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил пресс-служба ГУ МВ РФ п Петербургу и Ленобласти.
Напомним, что расследование началось во вторник, 12 февраля с дела о мелком хулиганстве.
Главным подозреваемым оказался 42-летний начальник службы безопасности, который несколько раз выстрелил из подаренного ему автомата на своём участке.
Ранее мы сообщили о том, что хулиган три раза выстрелил в воздух на Московском проспекте.
Фото: Piter.TV
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