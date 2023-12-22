Хулиган три раза выстрелил в воздух на Московском проспекте

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В ночь на понедельник, 4 марта, на Московском проспекте был задержан 23в состоянии алкогольного опьянения был задержан ранее судимый 24-летний житель Краснодарского края за стрельбу в воздух из хулиганских побуждений. Об этом стало известно Piter.TV.

Установлено, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения: он выстрелил три раза из предмета, похожего на пистолет. Хулиган доставлен в отел полиции, на него составили административный протокол, а также изъяли у него сигнальный пистолет, не зарегистрированный на задержанного.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что за 4 марта стрельба произошла ещё в трёх районах Петербурга.

Фото: Piter.TV