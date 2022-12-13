Росгвардейцы обнаружили стрелявших в водителя на станции Сиверская пассажиров за 15 минут

Мужчины удирали с места потасовки на "ГАЗ-3110". Они получили травмы лица и ноги.

Двух мужчин, которые стреляли в водителя автобуса на железнодорожной станции Сиверская в ночь на 13 февраля, нашли за 15 минут. Подозреваемые уехали с места потасовки на "ГАЗ-3110". Об этом сообщила пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Как ранее рассказал Piter.TV, мужчины были пассажирами автобуса. Конфликт с 60-летним водителем произошёл после того, как они отказались оплатить проезд. Мужчине за рулём транспорта нанесли удар по голове. В ответ он попытался обороняться с помощью травматического пистолета, сделав 2 предупреждающих выстрела в воздух. Оружие выпало из рук шофёра и им воспользовались его оппоненты, выстрелив мужчине в голову.

Росгвардейцы задержали подозреваемых возле деревни Кургино. Нападавшие получили травмы лица и ноги, поэтому сначала были доставлены в больницу. После оказания медицинской помощи они отправились в полицейский участок.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти