Неизвестные стреляли в водителя автобуса на станции "Сиверская"

Установлено, что пострадавший сам достал оружие. В результате перепалки пистолет выпал у него из рук.

Вечером воскресенья, 12 февраля, в экстренные службы поступило сообщение о том, что на ж/д станции Сиверская неизвестные стреляют в водителя автобуса. Об этом стало известно Piter.TV.

В результате выезда установлено, что между 60-летним мужчиной за рулём общественного транспорта и двумя пассажирами произошел конфликт. Хулиганы отказались оплачивать проезд, нанесли водителю несколько ударов по голове. В ответ на это мужчина достал принадлежащий ему травматический пистолет и дважды выстрелил в воздух. Затем пассажиры нанесли ему еще несколько ударов.

Пистолет выпал из рук водителя: его поднял один из нападавших и 3 раза выстрелил владельцу оружия в голову. Пострадавший с ушибом грудной клетки, ушибленной раной головы, рваной раной левой ушной раковины был госпитализирован в КМБ города Гатчина, после оказания медицинской помощи в удовлетворительном состоянии отпущен домой.

В понедельник, 13 февраля, примерно в 2:00 по подозрению в совершении указанного преступления были задержаны и доставлены в отдел полиции 35-летний мужчина и его знакомый, данные которого устанавливаются.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге хулиганы ударили ножом мужчину, который пытался разнять драчунов.

Фото: Piter.TV