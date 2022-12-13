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В Петербурге хулиганы ударили ножом мужчину, который пытался разнять драчунов
Сегодня, 13:50
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В Петербурге хулиганы ударили ножом мужчину, который пытался разнять драчунов

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Пострадавший добрался до дома. Мать мужчины вызвала скорую помощь.

В Петербурге мужчина попытался разнять дебоширов, которые избивали горожанина, и сам получил серьезные травмы. Неравнодушный горожанин попал в больницу. Об этом сообщили в tg-канале "Раньше всех.  Петербург". 

Инцидент произошел в субботу, 4 февраля, на проспекте Маршала Жукова. 

Горожанин заметил драку. Он решил вмешаться и заступиться за мужчину, которого избивали. В результате случившегося мужчина сам пострадал. В него выстрелили из травматического оружия. Напоследок злоумышленник ударил смелого заступника ножом.  

Пострадавший добрался до дома. Мать мужчины вызвала скорую помощь. Информация о состоянии петербуржца уточняется.

Ранее на Piter.tv: в Василеостровском районе мужчина пострадал во время пожара на кухне.

Фото: Piter.tv

Теги: драка, полиция, проспект маршала жукова, скорая
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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