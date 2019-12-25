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Двое хулиганов стреляли из обреза в Юсуповском саду
Сегодня, 10:40
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Двое хулиганов стреляли из обреза в Юсуповском саду

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Мужчин задержали в ходе конфликта.

Вечером понедельника, 15 августа, в Северной столице были задержаны двое мужчин, открывших стрельбу из обреза ружья в Юсуповском саду. Об этом стало известно Piter.TV.

О выстрелах полицейским сообщил житель Адмиралтейского района. По предварительным данным, оружие решили использовать в ходе ссоры. У дебоширов изъяли обрез и 19 патронов. 

Сейчас мужчины находятся в изоляторе. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее мы сообщили о том, что вор похитил из автомобиля женщины полмиллиона рублей, угрожая ножом ее сыну.

Фото: Piter.TV

 

Теги: садовая, санкт-петербург, стрельба, юсуповский сад
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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