Двое хулиганов стреляли из обреза в Юсуповском саду

Мужчин задержали в ходе конфликта.

Вечером понедельника, 15 августа, в Северной столице были задержаны двое мужчин, открывших стрельбу из обреза ружья в Юсуповском саду. Об этом стало известно Piter.TV.

О выстрелах полицейским сообщил житель Адмиралтейского района. По предварительным данным, оружие решили использовать в ходе ссоры. У дебоширов изъяли обрез и 19 патронов.

Сейчас мужчины находятся в изоляторе. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что вор похитил из автомобиля женщины полмиллиона рублей, угрожая ножом ее сыну.

Фото: Piter.TV