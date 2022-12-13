Водитель Toyota врезался в припаркованный автомобиль и открыл стрельбу в Кудрово

Хулигана повлекли к административной ответственности.

В среду, 11 января, в экстренные службы поступило сообщение о том, что на Английской улице в Кудрово мужчина вышел из машины и начал стрелять в другого гражданина. Об этом стало известно Piter.TV.

Прибывший на место наряд задержал на месте происшествия 31-летнего мужчину. Как выяснилось, подозреваемый, управляя своей иномаркой Toyota Camry, не справился с управлением и столкнулся с припаркованным автомобилем Kia Rio. Затем он вышел из машины, достал травматический пистолет и выстрелил в воздух 3 раза.

Хулигана привлекли к административной ответственности. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что 22-летний иностранец подозревается в изнасиловании соотечественницы на улице Смолячкова"

Фото: Piter.TV