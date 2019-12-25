Неизвестные открыли стрельбу на улице Бабушкина

Хулиганы находились в состоянии алкогольного опьянения.

Вечером вторника, 2 августа, по номеру 112 поступило сообщение о стрельбе на детской площадке у дома №95 к2 по улице Бабушкина. Как выяснилось, по указанному адресу двое нетрезвых граждан стреляют из оружия в разные стороны. Об этом стало известно Piter.TV.

Выехавшие на место правоохранители задержали хулиганов и изъяли у одного из них пистолет и патроны. Задержанный отметил, что оружие является охолощенным, а патроны — холостыми.

Составлены административные протоколы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что петербурженка обвинила собутыльника в изнасиловании.

Фото: Piter.TV