Неизвестные открыли стрельбу на улице Бабушкина

Вечером вторника, 2 августа, по номеру 112 поступило сообщение о стрельбе на детской площадке у дома №95 к2 по улице Бабушкина. Как выяснилось, по указанному адресу двое нетрезвых граждан стреляют из оружия в разные стороны. Об этом стало известно Piter.TV.
Выехавшие на место правоохранители задержали хулиганов и изъяли у одного из них пистолет и патроны. Задержанный отметил, что оружие является охолощенным, а патроны — холостыми.
Составлены административные протоколы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее мы сообщили о том, что петербурженка обвинила собутыльника в изнасиловании.
Фото: Piter.TV
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