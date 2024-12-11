Стрельба произошла в ЖК "Лефортово Парк" на востоке Москвы

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Жители жилого комплекса "Лефортово Парк", расположенного в восточной части российской столицы, услышали звуки стрельбы. Очевидцы вышли на свои балконы посмотреть, что же происходит. Под окнами москвичи увидели, как неизвестные люди скрутили мужчину и увели его в неизвестном направлении. По информации от издания "Газета.Ру", на место происшествия был вызван наряд Росгвардии и правоохранительные органы.

Количество погибших после стрельбы в школе в Эребру выросло до 11 человек.

Фото и видео: сайт Газета.РУ