Хулиган обстрелял дорожные знаки в Выборге

Полицейские оперативно задержали нарушителя порядка.

Вечером во вторник, 13 сентября, примерно в 18:06 вечера в полицию поступил сигнал о стрельбе на остановке у дома №10 по Железнодорожной улице в Выборге. Как выяснилось, огонь открыл 35-летний безработный местный житель. Об этом стало известно Piter.TV.

Оперативники задержали нарушителя порядка "по горячим следам". Он признался, что применил оружие из хулиганских побуждений. В отношении мужчины составлен административный протокол, у него изъяли пневматический пистолет.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что мужчина выстрелил в оппонента во время драки в Пулковском парке.

Фото: Piter.TV