  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Хулиган обстрелял дорожные знаки в Выборге
Сегодня, 10:45
120
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Хулиган обстрелял дорожные знаки в Выборге

0 0

Полицейские оперативно задержали нарушителя порядка.

Вечером во вторник, 13 сентября, примерно в 18:06 вечера в полицию поступил сигнал о стрельбе на остановке у дома №10 по Железнодорожной улице в Выборге. Как выяснилось, огонь открыл 35-летний безработный местный житель. Об этом стало известно Piter.TV.

Оперативники задержали нарушителя порядка "по горячим следам". Он признался, что применил оружие из хулиганских побуждений. В отношении мужчины составлен административный протокол, у него изъяли пневматический пистолет. 

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что мужчина выстрелил в оппонента во время драки в Пулковском парке.

Фото: Piter.TV

Теги: выборг, ленинградская область, стрельба, хулиганство
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Происшествия, Криминальные происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии