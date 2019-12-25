Мужчина выстрелил в оппонента во время драки в Пулковском парке

Днём во вторник, 14 сентября, в экстренные службы поступило сообщение о драке со стрельбой у дома №14 по Пулковскому шоссе. Об этом стало известно Piter.TV.
Как удалось установить, конфликт произошёл между двумя мужчинами в Пулковском парке. В результате 39-летний дебошир выстрелил из травматического пистолета в сторону своего 35-летнего оппонента и скрылся с места преступления. Видеонаблюдение на месте происшествия отсутствует.
Подозреваемого задержали в тот же день в 15:40 в подъезде дома №14 к5 по Пулковскому шоссе. У него обнаружили указанный пистолет.
Составлен административный протокол, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее мы сообщили о том, что грабители украли плед, топор и мачете на АЗС в Московском районе.
Фото: Piter.TV
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