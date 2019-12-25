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Мужчина выстрелил в оппонента во время драки в Пулковском парке
Сегодня, 8:54
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Мужчина выстрелил в оппонента во время драки в Пулковском парке

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Подозреваемого задержали.

Днём во вторник, 14 сентября, в экстренные службы поступило сообщение о драке со стрельбой у дома №14 по Пулковскому шоссе. Об этом стало известно Piter.TV.

Как удалось установить, конфликт произошёл между двумя мужчинами в Пулковском парке. В результате 39-летний дебошир выстрелил из травматического пистолета в сторону своего 35-летнего оппонента и скрылся с места преступления. Видеонаблюдение на месте происшествия отсутствует.

 Подозреваемого задержали в тот же день в 15:40 в подъезде дома №14 к5 по Пулковскому шоссе. У него обнаружили указанный пистолет.

 Составлен административный протокол, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что грабители украли плед, топор и мачете на АЗС в Московском районе.

Фото: Piter.TV

Теги: криминал, пулковское шоссе, санкт-петербург, стрельба
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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