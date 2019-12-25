Грабители украли плед, топор и мачете на АЗС в Московском районе

Злоумышленники скрылись на такси.

Ночью на вторник, 13 сентября, в экстренные службы поступило сообщение от оператора АЗС на Дунайском проспекте о том, что двое мужчин, совершили хищение товара и скрылись на такси Hyundai Solaris. Грабители прихватили с собой плед, топор, и мачете. Об этом стало известно Piter.TV.

Наряд установил указанную иномарку в 04:30 утра у дома №34 по Московскому проспекту. В ней оказался 62-летний водитель, который пояснил, что он подвозил четырёх мужчин. Пассажиры попросили таксиста остановиться у АЗС, а затем он отвез их по другому адресу.

Сумма материального ущерба устанавливается. Также полицейские изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюденния. Как выяснилось, обоим преступникам на вид 30-40 лет, внешность кавказкая, рост около 170-180 см.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что на Кронштадтской площади задержали мигранта с боевым оружием и патронами.

Фото: Piter.TV