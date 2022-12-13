Четверо мужчин стреляли по банкам из пневмата на детской площадке в Московском районе

В отношении хулиганов составили административные протоколы. Установлено, что один из задержанных ранее демонстрировал пистолет несовершеннолетним и выстрелил в сторону мальчика.

Вечером понедельника, 29 мая, в полицию поступило сообщение от петербуржца, который сообщил, что у одного из домов по Ленинскому проспекту четверо неизвестных стреляют из пневматического оружия. Об этом стало известно Piter.TV.

Прибывшие на место оперативники установили, что по указанному заявителю адресу рядом с детской площадкой в парковой зоне мужчины 52, 47, 46 и 43 лет из хулиганских побуждений стреляли из пневматического оружия по банкам. Пострадавших в результате этих действий нет.

Хулиганов доставили в отдел полиции, в отношении них составлены административные протоколы. У одного из мужчин изъято пневматическое ружьё, у другого − пневматический пистолет. Установлено, что один из задержанных ранее демонстрировал пистолет несовершеннолетним и выстрелил в сторону мальчика.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что в Новом Девяткино хулиганы устроили стрельбу на детской площадке.

Фото: Piter.TV