Молодожёны открыли стрельбу на собственной свадьбе в Пушкино

Правоохранители доставили в отделение 10 гостей церемонии для выяснения обстоятельств происшествия.

Сотрудники полиции задержали участников свадебной церемонии, открывших стрельбу в подмосковном Пушкино. Кадры с мероприятия оказались в распоряжении "360".

Праздник по поводу бракосочетания проходил во вторник, 14 ноября. После того, как жених и невеста вышли из здания, мужчина несколько раз встретил в воздух. Его возлюбленная также попыталась использовать оружие.

Правоохранители доставили в отделение 10 гостей церемонии для выяснения обстоятельств происшествия: у молодожёнов изъяли два пистолета с охлащённым стволом.

Ранее мы сообщили о том, что родные подозреваемого в убийстве екатеринбургского подростка опознали его жертв.

Видео: телеканал "360"