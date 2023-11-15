Молодожёны открыли стрельбу на собственной свадьбе в Пушкино

Сотрудники полиции задержали участников свадебной церемонии, открывших стрельбу в подмосковном Пушкино. Кадры с мероприятия оказались в распоряжении "360".
Праздник по поводу бракосочетания проходил во вторник, 14 ноября. После того, как жених и невеста вышли из здания, мужчина несколько раз встретил в воздух. Его возлюбленная также попыталась использовать оружие.
Правоохранители доставили в отделение 10 гостей церемонии для выяснения обстоятельств происшествия: у молодожёнов изъяли два пистолета с охлащённым стволом.
Ранее мы сообщили о том, что родные подозреваемого в убийстве екатеринбургского подростка опознали его жертв.
Видео: телеканал "360"
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