Родные подозреваемого в убийстве екатеринбургского подростка опознали его жертв

У школьника были романтические отношения с убитой девушкой.

Семья школьника из Екатеринбурга, который проходит подозреваемым по делу о двойном убийстве, хорошо знала жертв преступления, которые приходились друг другу матерью и дочерью. По данным источника телеканала "360", у подростка были романтические отношения с убитой девушкой.

Кроме того, сообщается, что родственники подозреваемого плотно общались с девушкой и её матерью. Парень не рассказал семье о своих планах.

Напомним, что преступление произошло на Билимбаевской улице Железнодорожного района Екатеринбурга. По данным Telegram-канала Shot, молодой человек пришел в гости к подруге. Влюблённые поссорились, после чего подросток трижды ударил свою девушку ножом, дождался её 62-летнюю мать и также зарезал. Предполагается, что после убийства подросток взял банковскую карту одной из жертв, снял с неё 20 тыс. рублей и пошёл гулять с другом. Возбуждено уголовное дело по части второй ст. 105 УК РФ "Убийство двух и более лиц".

Ранее мы сообщили о том, что толпа подростков избила двух мужчин в Раменском.

Фото: СК РФ