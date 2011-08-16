Толпа подростков избила двух мужчин в Раменском

Группа подростков избила двух мужчин в Раменском. Видео с места происшествия опубликовали в соцсетях. Подробности приводит телеканал "360".
Конфликт произошёл после футбольного матча. Молодые люди выкрикнули фразу о каком-то отряде и набросились на своих жертв. Один из мужчин выбежал на проезжую часть, но его догнал один из нападавших и ударил по лицу
Один из пострадавших долгое время не мог прийти в себя. Все произошло настолько быстро. Мужчины даже не успели понять, что происходит.
Подписчица Telegram-канала "Раменское Жуковский"
Ранее очевидцы прокомментировали обрушение моста в Подольске.
Видео: Telegram / Раменское Жуковский
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