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На Васильевском острове хулиган стрелял в воздух
Сегодня, 11:00
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На Васильевском острове хулиган стрелял в воздух

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В полицию обратились прохожие. Подозреваемого задержали.

На Васильевском острове неизвестный стрелял в воздух из травматического пистолета. Инцидент произошел в субботу, 1 марта, на Большом проспекте В.О. у дома № 84. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

В полицию обратились прохожие. Подозреваемого задержали. Им оказался 33-летний мужчина. 

В результате случившегося никто не пострадал. На злоумышленника завели уголовное дело по статье о хулиганстве.

Ранее мы писали, что задержан предполагаемый виновник смертельного ДТП на Дороге жизни.

Фото: Piter.tv

Теги: васильевский остров, задержание, полиция, стрельба
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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