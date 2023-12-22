На Васильевском острове хулиган стрелял в воздух

В полицию обратились прохожие. Подозреваемого задержали.

На Васильевском острове неизвестный стрелял в воздух из травматического пистолета. Инцидент произошел в субботу, 1 марта, на Большом проспекте В.О. у дома № 84. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

В полицию обратились прохожие. Подозреваемого задержали. Им оказался 33-летний мужчина.

В результате случившегося никто не пострадал. На злоумышленника завели уголовное дело по статье о хулиганстве.

Ранее мы писали, что задержан предполагаемый виновник смертельного ДТП на Дороге жизни.

Фото: Piter.tv