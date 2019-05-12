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Злоумышленник выстрелил в водителя автобуса на Старо-Петергофском шоссе
Сегодня, 13:48
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Злоумышленник выстрелил в водителя автобуса на Старо-Петергофском шоссе

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Мужчина остался недоволен тем, что не получил ответов на свои вопросы, и воспользовался газовым пистолетом.

Утром среды, 28 декабря, в центре Петербурга прогремела стрельба. Неизвестный выпустил пулю в сторону водителя автобуса после того, как тот не предоставил нужную ему информацию. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. 

Инцидент случился примерно в 9 часов утра Старо-Петергофском проспекте. С заявлением к правоохранителям обратился водитель автобуса № 2. Он сообщил, что на остановке к нему обратился мужчина, но водитель решил проигнорировать вопросы. После этого хулиган произвёл выстрел в сторону заявителя. Предположительно им был использован газовый пистолет.

Преступника разыскивают, проводится проверка по факту случившегося. 

Ранее мы сообщили о том, что петербуржец год проведет в колонии за пьяное вождение каршеринга.

Фото: Piter.TV

Теги: криминал, санкт-петербург, старо-петергофское шоссе, стрельба
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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