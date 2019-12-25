Петербуржец год проведет в колонии за пьяное вождение каршеринга

Он проведёт год в колонии строгого режима.

За нетрезвое вождение каршеринга петербуржца приговорили к реальному сроку лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга.

Суд установил, что С. 28 мая 2022 года, будучи за рулем каршеринга в состоянии опьянения, был задержан сотрудниками полиции. Как выяснилось, водитель в июне 2021 года уже привлекался к административной ответственности за отказ от освидетельствования на состояние опьянения.

Суд назначил подсудимому наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с лишением права управления транспортными средствами на 2 года. Приговор в законную силу не вступил.

Фото: Piter.tv