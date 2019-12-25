Женщина стреляла в прохожего на Индустриальном проспекте

В четверг, 11 августа, на Индустриальном проспекте заметили молодую девушку, которая устроила прогулку с пистолетом и открыла огонь по одному из прохожих. Об этом стало известно Piter.TV
К правоохранителям первоначально обратился петербуржец, который заметил в руках незнакомки оружие. Полиция прибыла на место через 10 минут и провела задержание.
Как выяснилось позже, 26-летняя дебоширка успела выстрелить в другого прохожего не менее двух раз. Пострадавший также подал заявление в полицию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге задержали мошенников, присвоивших себе имущество блокадницы.
Фото: Piter.TV
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