Женщина стреляла в прохожего на Индустриальном проспекте

Также 26-летнюю дебоширку, которая размахивала оружием, заметил другой мужчина.

В четверг, 11 августа, на Индустриальном проспекте заметили молодую девушку, которая устроила прогулку с пистолетом и открыла огонь по одному из прохожих. Об этом стало известно Piter.TV

К правоохранителям первоначально обратился петербуржец, который заметил в руках незнакомки оружие. Полиция прибыла на место через 10 минут и провела задержание.

Как выяснилось позже, 26-летняя дебоширка успела выстрелить в другого прохожего не менее двух раз. Пострадавший также подал заявление в полицию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге задержали мошенников, присвоивших себе имущество блокадницы.

Фото: Piter.TV