В адвоката выстрелили из светошумого револьвера на Боровой улице

По факту хулиганства возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ.

Конфликт на улице Фрунзенского района перерос в стрельбу. По данным Piter.TV, выстрел раздался около 1:00 у дома №72 на улице Боровой. С места происшествия скрылся автомобиль "Лада Веста" с петербургскими номерами.

На месте остался 34-летний адвокат из Северной столицы, который сообщил, что неизвестный мужчина произвел в его сторону выстрел в ходе возникшего конфликта и скрылся. Около 1:30 указанный автомобиль был задержан у дома №14 на улице Курской. Водителем оказался 24-летний неработающий молодой человек, уроженец Армении, получивший российское гражданство по упрощенной схеме в 13 лет. У него был изъят светошумовой револьвер Taurus.

По факту хулиганства возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ.

Ранее мы сообщили о том, что труп со скотчем на руке вытащили из Невы.

Фото: Piter.TV