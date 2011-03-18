Полиция задержала охранника за стрельбу из окна гостиницы из автомата

37-летний мужчина был пьян.

Правоохранители в Северной столице задержали 37-летнего мужчину, который открыл стрельбу из окна гостиницы на проспекте Непокорённых. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу и области.

Хулиганские действия задержанный предпринял в среду, 28 сентября. Как удалось установить, он несколько раз выстрелил из автомата, находясь в номере.

На месте происшествия стрелка не застали: он был задержан через несколько часов. Злоумышленником оказался частный охранник. Предварительно сообщается, что во время стрельбы он находился в состоянии алкогольного опьянения.

У задержанного изъяли охолощенный автомат АКС-74У, пневматический пистолет, светошумовые патроны и 30 стреляных гильз. Составлен административный протокол, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.TV