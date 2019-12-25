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Подростка в Новокузнецке ранили из пневмата
Сегодня, 13:58
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Подростка в Новокузнецке ранили из пневмата

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Молодой человек внезапно почувствовал боль в спине во время прогулки во дворе с друзьями.

В среду, 10 августа, в отделение полиции Новокузнецка поступило обращение от подростка и его матери. Как выяснилось, мальчик получил пулю в спину из пневматического оружия во время прогулки во дворе с друзьями. Об инциденте сообщил телеканал "360", ссылаясь на пресс-службу Управления Росгвардии по Кемеровской области — Кузбассу.

Инцидент случился недалеко от проспекта Шахтёров. Пуля пробила футболку и прошла у левой лопатки. Потерпевший отказался от госпитализации, так как не почувствовал заметных ухудшений состояния. 

К розыску стрелка подключились сотрудники правоохранительных органов и прокуратуры. Самому подростку предстоит пройти судебно-медицинскую экспертизу, чтобы определить степень тяжести причиненного вреда здоровью. После этого будет вынесено процессуальное решение. 

Ранее мы сообщили о том, что арест пермского стрелка Тимура Бекмансурова продлили на 3 месяца.

Фото: Телеканал "360"

Теги: новокузнецк, новости россии, примнал, стрельба
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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