Подростка в Новокузнецке ранили из пневмата

Молодой человек внезапно почувствовал боль в спине во время прогулки во дворе с друзьями.

В среду, 10 августа, в отделение полиции Новокузнецка поступило обращение от подростка и его матери. Как выяснилось, мальчик получил пулю в спину из пневматического оружия во время прогулки во дворе с друзьями. Об инциденте сообщил телеканал "360", ссылаясь на пресс-службу Управления Росгвардии по Кемеровской области — Кузбассу.

Инцидент случился недалеко от проспекта Шахтёров. Пуля пробила футболку и прошла у левой лопатки. Потерпевший отказался от госпитализации, так как не почувствовал заметных ухудшений состояния.

К розыску стрелка подключились сотрудники правоохранительных органов и прокуратуры. Самому подростку предстоит пройти судебно-медицинскую экспертизу, чтобы определить степень тяжести причиненного вреда здоровью. После этого будет вынесено процессуальное решение.

Ранее мы сообщили о том, что арест пермского стрелка Тимура Бекмансурова продлили на 3 месяца.

Фото: Телеканал "360"