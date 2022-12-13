Мужчину задержали за стрельбу из пневмата в Новогорелово

Хулиган открыл огонь во время конфликта с местным жителем.

Вечером воскресенья, 14 мая, в полицию поступило сообщение о выстреле в воздух в посёлке Новогорелово. Об этом стало известно Piter.TV.

Происшествие случилось на улице Современников: огонь открыл пассажир иномарки Volkswagen. Его удалось задержать на перекрёстке Дунайского проспекта и Купчинской улицы во Фрунзенском районе. Позже было установлено, что 30-летний мужчина выстрелил из пистолета, похожего на пневматический, в ходе внезапно возникшего конфликта с 42-летним жителем Новогорелово.

В отношении хулигана составлен протокол. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что в Сестрорецке мужчина с лопатой напугал жителей стрельбой.

Фото: Piter.TV