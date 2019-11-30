В Петербурге полиция задержала еще одного любителя хулиганской стрельбы

Выяснилось, что в Невском районе во время мероприятия стреляли холостыми патронами.

Как стало известно Piter.TV, причастность 32-летнего мужчины к стрельбе холостыми патронами на мероприятии установили сотрудники петербургского Центра по противодействию экстремизму.

По подтвержденной информации, инцидент, запечатленный на видео, случился в ночь на 1 октября в кафе на Товарищеском проспекте. Уроженец Грузии при многочисленных гостях выстрелил из окна заведения. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по 213-й статье УК РФ (хулиганство).

Стрелок оказался ранее судим за похищение человека и мошенничество. По оперативным данным, он имел отношение к организованной преступности.

Подозреваемого задержали, в ближайшее время суд выберет ему меру пресечения. Мужчину задержали в том же кафе, где была сделана злополучная видеозапись. В одном с ними направлении доставлены еще 12 человек, уроженцев Северного Кавказа. Семерых из них передали сотрудникам миграционной полиции. При досмотре были найдены пистолеты и нож.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге задержали водителя, стрелявшего из окна автомобиля на Московском проспекте. Суд арестовал хулигана на месяц.

Видео предоставлено правоохранительными органами