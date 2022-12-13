Водитель открыл стрельбу во время конфликта в центре Петербурга

Возбуждено уголовное дело.

Во вторник, 16 мая, в полицию поступило сообщение от 27-летнего петербуржца о стрельбе на 6-ой Красноармейской улице. Об этом стало известно Piter.TV.

Установлено, что выстрел по автомобилю Chery Tiggo, за рулём которого находился заявитель, произвёл водитель Chevrolet Tahoe во время словесного конфликта. Оперативники задержали по подозрению в совершении преступления 34-летнего мужчину. У него изъяли сумку с предметом, похожим на аэрозольный пистолет.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что водитель Chevrolet погиб при столкновении с КАМАЗом на КАД.

Фото: Piter.TV