На трассе "Сортавала" из-за ДТП образовалась пробка

Ура вылетела на полосу встречного движения и врезалась в иномарку.

На трассе "Сортавала" из-за аварии заблокировано движение. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Известно, что сегодня, 14 ноября, на 101-м километре магистрали фуру развернуло на полосу встречного движения, из-за чего она ударила легковушку. В результате случившегося образовалась пробка. На данный момент движение на участке свободно, по данным сервиса "Яндекс.Карты".

Информация о пострадавших уточняется. Выясняются подробности аварии.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Ленобласти до среды обещают сильный ветер и гололед.

Фото: ВКонтакте, ДТП и ЧП Санкт-Петербург