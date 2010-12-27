Страшный пожар в Тихвинском районе унес жизнь пенсионерки

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего. Причина возгорания пока остается неизвестной.

После страшного пожара в Тихвинкском районе в частном доме найдено обгоревшее тело пенсионерки. Об этом пишут Невские Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Об инциденте стало известно 11 ноября. Правоохранительные органы получили сообщение о трупе, найденном в поселке Цвылево на Дачной улице,3. Выехав на место происшествия они выяснили, что прошлой ночью здесь сгорел частный дом, а вместе с ним и местная жительница.

В результате возгорания погибла 82-летняя пенсионерка. Сотрудники полиции установили личность погибшей и узнали, что она проживала в частном доме одна. Тело женщины было направлено в морг.

Ранее Piter.TV сообщил, что за два дня санавиация спасла жизни 9 человек.

Фото: pixabay.com