За два дня санавиация спасла жизни 9 человек

Медики совершили 7 вылетов из Ленобласти в город.

В Ленобласти за два дня санавиации удалось спасти жизни 9 человек. Об этом пишет официальная группа "Национальной Службы Санитарной Авиации" в социальной сети "ВКонтакте".

Перевозка тяжелобольных осуществлялась 6 и 7 ноября. Медики совершили 7 санитарных перелетов с пациентами. Сначала вылеты осуществлялись из Тихвина. По маршруту Подпорожье – Тихвин – Национальный Медицинский Исследовательский Центр им. В. А. Алмазова были перевезены двое пациентов. Один из них перенес инфаркт, второй – коронарный синдром. Также с инфарктом был доставлен ещё один житель Тихвина. В Кингисеппе помощь получили три человека: мужчина с инфарктом, женщина с кровоизлиянием и парень с ушибом мозга.

Помимо этого, Национальная Служба Санитарной Авиации транспортировала больного со стенокардией из города Кириши, пациента с пневмонией из Волхова и гражданина с коронарным синдромом из города Луга.

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Фото: ВКонтакте/ "Национальная Служба Санитарной Авиации"