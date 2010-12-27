Появились фото смертельного ДТП в Ломоносовском районе

Сотрудники ОГИБДД по Ломоносовскому району выясняют обстоятельства произошедшего.

В Ломоносовском районе женщина погибла под колесами автомобиля. Фотографии с места ДТП опубликовали в социальной "ВКонтакте" в группе "Дорожный инспектор. Санкт-Петербург".

Об аварии стало известно 10 ноября. Около 18:10 в районе 7 км автодороги "Стрельна – Пески – Ягельево" 31-летний водитель совершил наезд на 62-летнюю женщину, которая в этот момент переходила дорогу в неположенном месте. Виновник ДТП был за рулем Volvo.

Потерпевшая получила серьезные травмы и в результате скончалась на месте ДТП. Правоохранительными органами проводится проверка по факту инцидента. По предварительной информации женщина переходила дорогу вне зоны пешеходного перехода.

Ранее Piter.TV сообщил, что на Петрозаводском шоссе Renault сбил шестилетнего ребенка.

Фото: ВКонтакте/ "Дорожный инспектор. Санкт-Петербург"