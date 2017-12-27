Страшные кадры из ЮАР: При столкновении грузовика и пассажирского поезда погибло 18 человек

В сети опубликовали видео с места трагедии, в которой пострадали несколько сотен человек, 18 человек погибло.

Сегодня в ЮАР произошла крупная авария, в которой погибло 18 человек, около 260 человек получили различные травмы.

Пассажирский поезд ехал по маршруту Хенненман - Крунстад, когда в него на переезде врезался грузовик. По предварительной версии, водитель грузовика хотел успеть проскочить перед поездом, несмотря на запрещающие сигналы. В результате столкновения несколько вагонов сошли с путей и загорелись. Число погибших растет. Сначала сообщалось о 12 погибших, сейчас сообщается о 18. Около 260 человек получили различные травмы.

Всего в составе ехало около 8 сотен пассажиров. Жив ли предполагаемый виновник аварии не сообщается. На опубликованных кадрах видно, что грузовик лежит перевернутый вверх колесами.

Видео: Facebook/WSYX ABC 6