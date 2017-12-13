Страшные кадры из Перу: Пассажирский автобус свалился в пропасть, более 40 человек погибли

В сети появилось видео с места происшествия, как погибших поднимают из ущелья.

Страшная трагедия произошла 21 февраля на высокогорной трассе Панамерикана - Сур в провинции Камана в 760 километров от Лимы.

Пассажирский двухэтажный автобус сорвался в пропасть приблизительно с 200 метровой высоты. По предварительным данным водитель не справился с управлением на горной дороге, автобус вынесло на обочину, он проломил ограждение и рухнул вниз. По некоторым данным погибло по меньшей мере 44 человека, более 20 человек получили различные травмы. Многие из них находятся в тяжелом состоянии. Среди погибших и пострадавших есть дети.

Власти выясняют все причины аварии, которая унесла несколько десятков жизней.

Видео: Facebook