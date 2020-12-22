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Страны ОПЕК+ договорились добывать больше нефти до конца года
Сегодня, 9:48
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Страны ОПЕК+ договорились добывать больше нефти до конца года

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Уровень добычи составит 2 млн баррелей в сутки.

Страны-участницы ОПЕК+ договорились добывать больше нефти до конца этого года, пишет ТАСС. Так, объем добычи с августа будет повышен на 0,4 млн баррелей в сутки.

Так, суточная добыча нефти составит 2 млн баррелей в сутки. Это решение поддержали все страны-участницы ОПЕК+. Соглашение о регулировании добычи нефти было продлено до конца 2022 года.

Для отдельных стран были установлены также новые базовые уровни добычи. Для России он составил 11,5 млн баррелей в сутки. Для Саудовской Аравии был установлен такой же объем.

Ранее мы писали, что в Ленобласти интернет-магазин по продаже наркотиков. Под подозрение попал 18-летний владелец интернет-магазина.  

Фото: pixabay 

 

Теги: добыча нефти, страны опек
Категории: Мировые новости, Лента новостей,

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