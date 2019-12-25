В Буграх ликвидирован интернет-магазин по продаже наркотиков

Во Всеволожском районе Ленобласти полицейские ликвидировали интернет-магазин по продаже наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба МВД.
В субботу, 17 июля, у дома 10 по улице Шоссейная в поселке Бугры по подозрению в продаже наркотических веществ задержан 18-летний владелец интернет-магазина. В ходе досмотра у него обнаружено и изъято наркотическое средство каннабис массой 99,5 грамм. В ходе дальнейших оперативно-следственных мероприятий обнаружены тайники закладок на территории Всеволожского района Ленобласти, Выборгского района и Калининского района Петербурга.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статье 30, части 3 статье 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств).
Ранее на Таллинском шоссе полицейские поймали продавца наркотиков.
Фото: Piter.tv
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