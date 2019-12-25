В Буграх ликвидирован интернет-магазин по продаже наркотиков

По подозрению в сбыте наркотиков задержан 18-летний молодой человек.

Во Всеволожском районе Ленобласти полицейские ликвидировали интернет-магазин по продаже наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

В субботу, 17 июля, у дома 10 по улице Шоссейная в поселке Бугры по подозрению в продаже наркотических веществ задержан 18-летний владелец интернет-магазина. В ходе досмотра у него обнаружено и изъято наркотическое средство каннабис массой 99,5 грамм. В ходе дальнейших оперативно-следственных мероприятий обнаружены тайники закладок на территории Всеволожского района Ленобласти, Выборгского района и Калининского района Петербурга.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статье 30, части 3 статье ​ 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств).

Ранее на Таллинском шоссе полицейские поймали продавца наркотиков.

Фото: Piter.tv