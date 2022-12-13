Страны ЕС отчитались о заморозке более 200 миллиардов евро активов ЦБ

Кристиан Виганд презентовал отчет европейских операторов.

Страны Евросоюза отчитались о заморозке более 200 миллиардов евро финансовых активов российского Центробанка. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Брюсселе рассказал официальный представитель внешнеполитического ведомства ЕС Кристиан Виганд. Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен утверждала, что речь идет о более чем 300 миллиардов активов России. Эксперт пояснил, что в десятом западном санкционном пакете в отношении России было объявлено о требовании к региональным операторам по отчету о замороженных российских активах. Дедлайн ЕК установил на 12 мая.

В 10-м пакете санкций ЕС против России было заложено требование к европейским операторам отчитаться... Страны ЕС отчитались перед Еврокомиссией о сумме свыше €200 млрд замороженных активов. О том, где они находятся, следует запрашивать страны - члены ЕС... Кристиан Виганд, представитель ЕС

Представитель ЕК Виганд: сумма заблокированных активов россиян в ЕС превысила 24 млрд евро.

Фото и видео: YouTube / European Commission