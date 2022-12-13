Представитель ЕК Виганд: сумма заблокированных активов россиян в ЕС превысила 24 млрд евро

В Еврокомиссии рассказали о ситуации с замороженными средствами россиян в ЕС.

Сумма замороженных активов российских физических лиц и компаний из санкционных списков Евросоюза на настоящий момент составляет порядка 24,1 миллиарда евро. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Брюсселе сделал официальный представитель Европейской комиссии Кристиан Виганд. Эксперт добавил, что активы подсанкционных лиц и организаций подлежат конфискации, но не прямой конфискации.

На данный момент мы заморозили на территории ЕС активы подсанкционных физлиц и компаний на сумму порядка 24,1 миллиарда. Кристиан Виганд, представитель ЕК

Напомним, что в марте сумма замороженных денежных средств россиян в европейском регионе составляла 20,9 миллиарда евро по данным информационного агентства The Bloomberg. Тогда Кристиан Виганд отмечал прессе, что с апреля 2022 года общая сумма арестованных активов граждан РФ увеличилась более чем втрое.

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Фото и видео: European Commission