Все обследования, связанные с подозрением на инфекцию, ведутся только по ОМС.

Страховщики объяснили невозможность застраховаться от коронавируса. В отрасли считают, что создавать отдельный продукт для клиентов нецелесообразно. Также невозможность обуславливается условиями действующего законодательства. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на представителей "АльфаСтрахования" и "Ингосстраха".

Напомним, что с 11 февраля COVID-2019 внесен в перечень опасных для окружающих заболеваний. Он может диагностироваться только по ОМС, а исследований коммерческими сервисными службами нет. При подозрении на инфекцию государственная или частная медицинская организация обязана сообщить об этом в органы исполнительной власти. Дальнейшие анализы, включая карантинный контроль и госпитализацию, проводятся вне ДМС.

Ранее в России зафиксировали шесть подтвержденных случаев коронавируса.

