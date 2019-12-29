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Страховщики объяснили невозможность застраховаться от коронавируса

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Все обследования, связанные с подозрением на инфекцию, ведутся только по ОМС.

Страховщики объяснили невозможность застраховаться от коронавируса. В отрасли считают, что создавать отдельный продукт для клиентов нецелесообразно. Также невозможность обуславливается условиями действующего законодательства. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на представителей "АльфаСтрахования" и "Ингосстраха".

Напомним, что с 11 февраля COVID-2019 внесен в перечень опасных для окружающих заболеваний. Он может диагностироваться только по ОМС, а исследований коммерческими сервисными службами нет. При подозрении на инфекцию государственная или частная медицинская организация обязана сообщить об этом в органы исполнительной власти. Дальнейшие анализы, включая карантинный контроль и госпитализацию, проводятся вне ДМС.

Ранее в России зафиксировали шесть подтвержденных случаев коронавируса.
 

Теги: коронавирус, страховка, страховщики
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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