В России может появиться страхование для жертв мошенников

Такая идея выглядит актуальной в свете масштабов киберпреступлений в России

Российский рынок страхования может вскоре обзавестись механизмом, аналогичном защите банковских депозитов, направленным на компенсацию потерь гражданам, пострадавшим от мошеннических схем. Подобная практика успешно применяется в зарубежных странах, однако внедрение подобного инструмента потребует детальной проработки. Эту тему поднял Руслан Киричек, член комиссии по вопросам образования, науки, цифровизации и технологического прогресса Общественной палаты Санкт-Петербурга, а также ректор Санкт-Петербургского университета телекоммуникаций, выступая на круглом столе в пресс-центре spb.aif.ru.

Такая идея выглядит актуальной в свете масштабов киберпреступлений в России, заметил спикер. В стране уже действует государственная программа страхования вкладов, компенсирующая клиентам потери до 1,4 млн рублей при крахе банка. Но данная система не защищает клиентов от мошенничеств, если финансовое учреждение продолжает функционировать. Вот яркий зарубежный пример: Узбекистан недавно увеличил максимальный размер страховой выплаты по депозитам до 200 млн сумов (примерно 1,5 млн рублей) и сократил срок выплат до 20 рабочих дней, укрепляя доверие к банковской системе. Подобный инструмент, адаптированный под защиту от киберпреступлений, возможен и в России.

Руслан Киричек добавил, что рассматриваются и налоговые льготы для кредитных организаций, добровольно компенсирующих клиентам потери от атак мошенников. Тем не менее, он обратил внимание на проблему идентификации настоящих пострадавших: мошенники могут притворяться жертвами преступлений ради возмещения ущерба, а небольшим банкам порой непросто отличить реальных пострадавших от симуляторов. По оценкам эксперта, ущерб от кибермошенничества в 2024 году достиг 200 миллиардов рублей, увеличившись на 16% по сравнению с предыдущим годом. Эта негативная динамика продолжит усиливаться, заключил он.

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