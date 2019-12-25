Психолог Родина: кибермошенники знают, как эмоционально воздействовать на человека

Даже тот, кто осведомлён о схемах обмана, оказывается бессилен против манипуляций, если попадает в стрессовую ситуацию или испытывает беспокойство.

Медицинский психолог и гештальт-терапевт Полина Родина подчеркнула на круглом столе в пресс-центре spb.aif.ru, что преступники в киберпространстве целенаправленно манипулируют эмоциями жертвы, выбирая самые чувствительные аспекты психики человека.

Родина указала, что мошенники обращаются не к разуму, а к древнейшим инстинктивным реакциям мозга, ответственным за эмоции и чувства. Даже тот, кто осведомлён о схемах обмана, оказывается бессилен против манипуляций, если попадает в стрессовую ситуацию или испытывает беспокойство.

Человек может хорошо знать обо всех видах мошенничества, но если мошенник звонит ему в момент беспокойства, непростой ситуации, или воздействует на болевые точки, то тут противостоять сложно. Вот если мне сейчас поступит звонок из детского садика, я перестану думать и анализировать, я буду уязвима. Мне можно тогда сказать все, что угодно и я смогу назвать все коды и пароли, потому что моя базовая, приоритетная потребность — это сохранение жизни собственных детей. Полина Родина, медицинский психолог и гештальт-терапевт

Ещё одним фактором риска становятся случаи стресса и переутомления, когда умственная активность снижена, а защитные механизмы сознания отключены. В таком состоянии человеку проще повлиять, заставить принять импульсивное решение и передать конфиденциальную информацию.

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