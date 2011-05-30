Психолог Ланг рассказал, как не испортить себе отпуск

Отдыхающим рекомендуется оставить рабочее оборудование, телефоны и ноутбуки дома или делегировать полномочия коллегам, предупредив их о запрете контактов в дни отпуска.

Летний сезон традиционно сопровождается массовыми отпуском, позволяя людям абстрагироваться от повседневных хлопот и восстановить энергию. Вместе с тем далеко не каждому удается насладиться отдыхом полноценно, зачастую отвлекаясь на рабочие вопросы. Семейный психолог, директор психологического центра Сергей Ланг, беседуя с "Вечерним Петербургом", дал рекомендации о том, как избежать подобной ситуации и правильно организовать собственный досуг.

Психолог подчеркивает ключевое правило успешного отдыха: не совмещать работу и отпуск. Отдыхающим рекомендуется оставить рабочее оборудование, телефоны и ноутбуки дома или делегировать полномочия коллегам, предупредив их о запрете контактов в дни отпуска.

Сергей Ланг обращает внимание, что привычка "немного поработать" на курорте легко превращается в полноценный рабочий день, препятствуя полноценной релаксации.

Специалист рекомендует заранее уведомлять окружающих о своем отсутствии на рабочем месте, отключив уведомления в корпоративных чатах и приложениях, чтобы исключить риск нежелательного вмешательства в личный график. Важно чётко обозначить границы, предупреждая близких и коллег о недопустимости звонков и писем по рабочим вопросам.

Ещё одной эффективной мерой Ланг называет заблаговременное составление расписания на время отпуска. Четкий план помогает сосредоточиться на мероприятиях и развлечениях, исключая вероятность возврата к профессиональным обязанностям. Без четких планов велик риск возникновения ощущения пустоты и желания заняться рутинными задачами.

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