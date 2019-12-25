Петербургский депутат предложил принудительно страховать электросамокатчиков

Инициатива подразумевает внесение изменений в закон "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств".

Парламентарий ЗакСа Северной столицы Алексей Цивилёв предложил ввести принудительное страхование для владельцев электросамокатов, гидроскутеров, моноколёс и прочих средств индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом пишет "Парламентская газета".

Инициатива подразумевает внесение изменений в закон "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств". К последним отнесены все СИМ с 1 марта 2023 года, подчеркнул Цивилёв.

Депутат также считает нужным рассмотреть возможность арендодателей электросамокатов и прочих подобных средств: для этого юрлица и ИП необходимо будет заключать договор со страховщиками на весь период использования арендатором СИМ с момента аренды до завершения поездки.

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Фото: Piter.TV