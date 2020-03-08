Закон о корректировке бюджета Петербурга утвердили в ЗакСе

Определены основные показатели бюджета.

Парламентарии петербургского ЗакСа окончательно утвердили закон о корректировке бюджета текущего года. Решение было принято на заседании в среду, 8 ноября.

Определены основные показатели бюджета. Так, доходы города составили 1, 097 трлн рублей, а расходы – 1, 199 трлн рублей. Дефицит бюджета при этом составит 101, 8 млрд рублей.

Кроме того, существуют и дополнительные средства бюджета, которые будут направлены на укрепление социальной сферы, а также на развитие транспортной инфраструктуры и уменьшение бюджетного дефицита. Дополнительный 1 млрд рублей выделен на формирование единовременных выплаты для участников СВО.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге могут ввести сбор для кикшеринга.

Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Петербурга