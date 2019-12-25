Сторож угнал машину у своего начальника и попал в ДТП в Ленобласти

В нетрезвом состоянии злоумышленник выехал на встречную полосу движения.

Сторож строительной компании подозревается в угоне автомобиля у своего начальника. Мужчина попал в аварию в состоянии алкогольного опьянения на чужом авто. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

ДТП с участием "Ниссана" произошло вечером 10-го апреля на 231 км трассы "Кола". Машина выехала на "встречку", где столкнулась в грузовиком "Вольво", легковой "Шкодой" и съехала в кювет. За рулем находился 53-летний сторож. Его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

На следующий день гендиректор строительной организации подал заявление в полицию об угоне его иномарки. Возбуждено уголовное дело. Злоумышленник находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что каршеринг влетел в припаркованное авто на набережной реки Фонтанки.

Фото: Pixabay